Канберра, 11 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Австралия вряд ли последует британскому подходу и объявит своего рода «день свободы» с полной отменой действующих в стране антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщил 11 августа профессор Питер Коллиньон из Австралийского национального университета в интервью телеканалу Nine News.

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По мнению профессора, Канберра не последует примеру Лондона и будет смягчать ограничения постепенно.

«Я не думаю, что будет так: ограничения есть, а потом их внезапно нет … Я считаю, что ограничения сохраняться и в следующем году и их будут снимать постепенно», — отметил Коллиньон.

«Например, вы все большему количеству людей разрешать собираться дома, вместо нуля, одного или двух. По мере уменьшения распространения коронавируса, их число может дойти до пяти», — предположил профессор.