Астана, 11 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 7657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 656 777.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 7103.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 30 181 человек находится в стационарах, из которых 1808 в тяжелом состоянии и 541 подключен к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 7235 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.