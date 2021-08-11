Нью-Йорк, США, 11 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Грузовой корабль Cygnus направляется к Международной космической станции (МКС) для доставки полезной нагрузки и продовольствия. Американская ракета-носитель Antares с автоматическим космическим кораблём корпорации Northrop Grumman стартовала с космодрома на острове Уоллопс (восточное побережье США, штат Вирджиния) сегодня, 10 августа. Трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Цитата из видео «NASA Live Official Stream of NASA TV». nasa.gov Корабль Cygnus

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Запуск прошёл в 18:01 по времени восточного побережья США (01:01 мск 11 августа) в рамках 16-й миссии по доставке полезных грузов на МКС.

В 01:10 (мск) на высоте 179 км над поверхностью Земли Cygnus отделился от второй ступени ракеты и вышел на стабильную орбиту.

Ожидается, что Cygnus совершит стыковку с МКС 12 августа и пробудет на ней три месяца, перед тем, как вернуться на землю. По окончании миссии он заберёт со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Cygnus должен доставить на станцию, в частности, 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода и монтажный кронштейн, который предполагается установить на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий, 15-й запуск грузового корабля Cygnus состоялся 20 февраля 2021 года. Он доставил на МКС порядка 3,7 тонны продовольствия, научного оборудования и материалов для проведения экспериментов в условиях невесомости.