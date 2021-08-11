Москва, 11 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Москве 19 госуслуг, получаемых застройщиками в бумажном, переведены в режим онлайн. Основные документы в строительной сфере теперь можно получить в электронном виде на портале mos.ru, сообщили в Стройкомплексе.

Tambov.gov.ru Строительство жилья на Тамбовщине

В частности, застройщики получили возможность оформить градостроительный план земельного участка, ордеры на земляные работы, установку временных ограждений и размещение временных объектов и т. д.

Также на mos.ru можно воспользоваться услугами ресурсоснабжающих организаций (РСО) по подключению ко всем видам инженерных сетей. За девять лет застройщики получили услуги в сфере строительства онлайн более 711 тыс. раз, из них 120 тыс. заявок подано в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, застройщики, которые не успевают сдавать социальную инфраструктуру одновременно с жильём, не получат в Москве новых проектов, заявил мэр Сергей Собянин.

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