Москва, 11 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос финансирования строительства инфраструктуры для газификации Курильских островов. Об этом 11 августа сообщает сайт правительства России.

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Вопрос газификации жилых домов и предприятий на Курилах обсуждался в ходе встречи Мишустина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«В рамках этой работы Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минфину совместно с правительством Сахалинской области поручено проработать вопрос финансирования строительства необходимой инфраструктуры и модернизации объектов электроэнергетики», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что это позволит перейти на экологичные виды топлива, в частности на сжиженный природный газ. До 1 сентября о результатах необходимо доложить в правительство.