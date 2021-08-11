Чита, 11 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 59 509, причём 248 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 52 698 пациентов (+211 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1240 человек (+6 за минувшие сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 129 находятся в тяжёлом состоянии (-14 за минувшие сутки), 46 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за минувшие сутки).

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