Биробиджан, 11 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Еврейской автономии продолжается подъём паводковых вод. Река Амур начала топить населённые пункты, залиты водой 46 приусадебных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-центре управления МЧС России по региону.

17.mchs.gov.ru Паводок в Туве

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Читайте также: ЕАО готовится к паводку — при худшем варианте придётся эвакуировать людей

Вода зашла в четыре села ЕАО. Кроме придомовых территорий подтоплены семь участков автомобильных дорог общей протяжённостью более шести километров и 6,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В сёлах Еврейской автономии строят дамбы, чтобы предотвратить разлив воды. К проведению берегоукрепительных работ привлечены сотрудники пожарно-спасательных формирований и Амурского спасательного центра МЧС России, военнослужащие, а также местное население и волонтеры. Всего задействовано 629 человек и 92 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, при неблагоприятном развитии ситуации прохождение паводковых вод в ЕАО может стать причиной эвакуации порядка трёх тысяч человек.