Черкесск, 11 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии поисковики обнаружили останки 12 красноармейцев. В поисках останков защитников перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны принимали участие представители движения «Заоблачный фронт-2021», сообщили 11 августа в пресс-службе республиканского министерства туризма, курортов и молодежной политики.

Коллаж ИА REGNUM Могила красноармейца

Останки десяти солдат были обнаружены на территории Марухского перевала и Марухского ледника. Еще двоих красноармейцев нашли неподалеку от станицы Красногорской. Участники поисков в настоящее время помогают установить личности погибших и пропавших без вести красноармейцев.

Как отметили организаторы фестиваля «Заоблачный фронт», он проводится ежегодно с 2017 года. Его участники ведут не только поисковые работы, но и мероприятия по увековечиванию памяти погибших при защите Кавказа: устанавливают памятные таблички на месте гибели солдат, проводят архивную и другую работу.