Сеул, 11 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Девять из десяти граждан Южной Кореи выступают за сохранение жёстких антиковидных мер. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательский центр KSTAT Research.

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Согласно результатам опроса, проведённого с 29 июля по 2 августа среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, 90,6% участников опроса считают важным сохранение жестких мер по сдерживанию темпов распространения коронавирусной инфекции.

Половина респондентов считает, что по мере увеличения числа подтверждённых случаев может вырасти риск мутации вируса и увеличения численности тяжёлых больных.

С другой стороны, ответы касательно необходимости изменения структуры карантинных мер оказались противоречивыми.

56,9% участников опроса выразили мнение о необходимости смягчения карантинного режима с целью возможного ведения «нормальной жизни». Однако 76,1% респондентов считают, что говорить о послаблениях пока рано.

Кроме того, 79,9% респондентов полагают, что нынешнюю систему противоэпидемических мер следует сохранять до тех пор, пока количество новых случаев заражения не снизится до нуля.