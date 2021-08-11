Уфа, 11 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с двумя грузовиками в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что 10 августа в Дюртюлинском районе на трассе М-7 около населенного пункта Салпарово столкнулись автомобили MAN.

На место этого дорожно-транспортного происшествия прибыли спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что водитель одной из фур получил не совместимые с жизнью травмы.