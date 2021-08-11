Пекин, 11 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Продажи легковых автомобилей в Китае в июле 2021 года упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 6,2%. Об этом сообщает 11 августа агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей пассажирских автомобилей.

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По информации ассоциации КНР, в июле розничные продажи пассажирских автомобилей, включая седаны, внедорожники и многоцелевые автомобили, сократились на 6,2%, до 1,5 млн экземпляров. Если сравнивать с продажами 2019 года, то получается, что в прошлом месяце реализация машин в Китае снизилась всего на 1%.

Продажи легковых автомобилей за первые семь месяцев составили 11,45 млн единиц, что на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что рост продаж в начале 2021 года был связан с низкой базой прошлого года.

Напомним, в июле 2021 года на авторынке России было продано 9 734 новых легковых авто китайских марок — на 84% больше по сравнению с июлем 2020 года.

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