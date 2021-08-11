Ульяновск, 11 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют «оживить Волгу как транспортную артерию», в том числе «есть идея» создания речных пассажирских маршрутов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой «прямой линии» временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Ulgov.ru «Прямая линия» врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских

В ходе общения с жителями поступили вопросы о туризме, в том числе по Волге. Горожане при этом обратили внимание на то, что из-за высоких цен за парковку морские суда, в том числе туристические, обходят Ульяновск стороной.

«Очень бы хотелось оживить Волгу как транспортную артерию и как зону для прогулок. К сожалению, у нас это очень слабо развито. Есть идея создания транспортных маршрутов по Волге Казань — Ульяновск — Самара», — заявил Алексей Русских.

По его словам, если этот проект будет реализован, то будет сделан «довольно-таки серьёзный толчок для развития региона в целом». Руководитель региона констатировал, что «в нашей Волге большой потенциал»:

«Займёмся, планы есть».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии взялись за развитие речных пассажирских перевозок, начав с разработки маршрута Чебоксары — Казань. Для этого закуплены скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р», которые вмещают 45 пассажиров и развивают скорость до 75 км/ч.

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Напомним, во время «прямой линии» поступило около 2,5 тыс. вопросов, а всего специалисты ЦУР обработали свыше 5 тыс. обращений.