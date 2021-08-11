В Ульяновске хотят запустить маршруты по Волге до Казани и Самары
Ульяновск, 11 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют «оживить Волгу как транспортную артерию», в том числе «есть идея» создания речных пассажирских маршрутов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой «прямой линии» временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских.
В ходе общения с жителями поступили вопросы о туризме, в том числе по Волге. Горожане при этом обратили внимание на то, что из-за высоких цен за парковку морские суда, в том числе туристические, обходят Ульяновск стороной.
По его словам, если этот проект будет реализован, то будет сделан «довольно-таки серьёзный толчок для развития региона в целом». Руководитель региона констатировал, что «в нашей Волге большой потенциал»:
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии взялись за развитие речных пассажирских перевозок, начав с разработки маршрута Чебоксары — Казань. Для этого закуплены скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р», которые вмещают 45 пассажиров и развивают скорость до 75 км/ч.
Читайте также:Разработкой турмаршрутов по Волге в Чувашии займётся рабочая группа
Напомним, во время «прямой линии» поступило около 2,5 тыс. вопросов, а всего специалисты ЦУР обработали свыше 5 тыс. обращений.