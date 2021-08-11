Чита, 11 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали данные о масштабе бедствия, возникшего в регионе в связи с сильным паводком. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, всего под затопление попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

Цитата из видео поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас» Наводнение в Забайкалье. Агинский район

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Также вода повредила 555 километров автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов.

«Даже Транссиб на короткое время оказался заблокированным», — песню губернатор региона Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 августа, жителей Забайкалья вновь предупредили об ухудшении паводковой обстановки: уровень большинства рек вновь поднимется на 2−37 сантиметров.

Читайте также: В Забайкалье идёт четвёртая волна паводка?