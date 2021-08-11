Городищенский район, Волгоградская область, 11 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели 12-летнего мальчика в селе Карповка Городищенского района Волгоградской области. Подросток запутался в самодельных качелях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

Днём 10 августа мальчик в компании друзей и восьмилетнего брата играл перед двором частного дома. На ствол стоящего рядом дерева были привязаны верёвки с петлями на концах, которые дети использовали как самодельные качели. Родители занимались домашними делами во дворе, в какой-то момент подросток остался возле дерева один. Проезжающий мимо автолюбитель заметил, что мальчик запутался в верёвках, остановился и просигналил родителям, однако спасти ребёнка не удалось. По предварительным данным, причиной смерти явилось удушение.

Семья, в которой воспитывался мальчик, характеризуется положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.