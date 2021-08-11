Задержанная в Минске гражданка РФ Сапега рассказала о своём самочувствии
Минск, 11 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Гражданка России Софья Сапега, которая содержится под домашним арестом в Белоруссии, сообщила, что не жалуется на самочувствие.
Гражданка России София Сапега, которая была задержана вместе с экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем во время экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске 23 мая, в июне была переведена под домашний арест.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации российского МИД, Сапегу подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных УК Белоруссии, в августе-сентябре 2020 года.
Ранее белорусское телевидение показало запись, на которой Сапега признается в работе с телеграм-каналом, публиковавшим личные данные правоохранителей.
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