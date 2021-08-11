Киев, 11 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В результате изменений климата в скором времени Украину может ожидать «ад». Об этом 11 августа заявила украинский климатолог Светлана Краковская в интервью изданию «Украинская правда».

Изменение климата

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По ее словам, дней, когда температура воздуха будет превышать +35 °C, с каждым годом будет становиться всё больше.

Также Краковская указала, что, по ее мнению, стихийные бедствия, и в том числе засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения, — это следствие изменений климата.

В то же время климатолог добавила, что это самый плохой вариант развития событий, который возможен только в том случае, если ничего не делать.

«Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — заключила она.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа в Гидрометцентре РФ сообщили, что в северных регионах Приволжского федерального округа в период с 9 по 13 августа ожидается аномально жаркая погода.