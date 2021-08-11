Москва, 11 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение до 15 августа представить в правительства согласованную финансовую модель единой Дальневосточной авиакомпании. Об этом 11 августа сообщает сайт правительства.

Самолет

Единая авиакомпания создаётся на базе авиаперевозчика «Аврора». Ожидается, что в результате перелёты между регионами ДФО станут более доступными для граждан, что повысит транспортную связанность Дальнего Востока.

«Чтобы ускорить эту работу, Михаил Мишустин поручил до 15 августа представить в правительство согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании», — рассказали в правительстве.

Работу должны провести ряд федеральных министерств вместе с правительством Сахалинской области и авиакомпанией.