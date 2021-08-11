Кызыл, 11 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Тува в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» получила современную диагностическую ультразвуковую систему премиального класса. Как сообщает 11 августа республиканский минздрав, её установили в региональном сосудистом центре Ресбольницы №1: врачи смогли уже на практике оценить возможности новой медицинской техники.

Флаг Тувы

«Аппарат обеспечивает снижение риска для здоровья пациента, благодаря возможности получения анатомического изображения без применения ионизирующего излучения. Очень удобно, что его запросто можно использовать у кровати пациента, не подвергая лишним нагрузкам», — пояснила заведующая кардиологическим отделением Диана Сувандии.

По её словам, широкий угол обзора позволяет получить изображения даже в труднодоступных участках, обеспечивает неинвазивную или минимально инвазивную видимость внутренних органов и структур, что в свою очередь обеспечивает возможность повышения результативности лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве по итогам первого полугодия 2021 года на 5,5% удалось добиться снижения смертности от онкозаболеваний: этому способствовало приобретение нового оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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