Оренбург, 11 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Оренбургская область получит ещё 700 млн рублей на ремонт региональных дорог. Источником финансирования выступает резервный фонд правительства РФ. Дополнительные финансовые средства направят на ремонт двух крупных дорожных объектов — обхода города Оренбурга и трассы Бугуруслан — Абдулино, сообщает пресс-служба губернатора.

Orenburg-gov.ru Ремонт дороги

Протяженность дороги, соединяющей Абдулино и Бугуруслан, составляет 86,5 км. Трасса ремонтируется с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». План ремонта на 2021 год уже выполнен наполовину.

«Трасса имеет стратегическое значение для региона. К тому же по ней идёт транзит от федеральной трассы Казань — Оренбург в сторону Самары, а также на Казахстан. Благодаря дополнительным средствам до конца 2021-го завершим работы», — сказал глава Оренбургской области Денис Паслер.

Обход города Оренбурга в поэтапном ремонте с 2018 года. Дополнительные средства позволят отремонтировать до уровня норматива более 8 км объездной дороги в городской черте областного центра, включая путепровод через железнодорожную ветку Оренбург — Орск.

Добавим, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок 278 километров областных трасс и больше 63 километров местных дорог.