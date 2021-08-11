Пенза, 11 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Пензенскую область доставили очередную партию вакцины «Спутник Лайт» в количестве 4,5 тыс. доз, сообщает региональный минздрав.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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С начала прививочной кампании по состоянию на 10 августа первым компонентом антиковидных вакцин в регионе привиты 306 040 человек, что составляет 48% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию почти 256 тыс. пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, сотрудникам Пензенского госуниверситета необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 до 23 августа и предоставить сертификат о профпрививке либо медсправку о перенесенном заболевании. Также принимается медотвод от вакцинации. Студентов мединститута, начиная с третьего курса, обязали пройти вакцинацию от коронавируса до 25 августа, с предоставлением соответствующих сертификатов и справок.

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