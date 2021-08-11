Челябинск, 11 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 368 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 78 875 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 6203.

От COVID-19 скончались ещё 19 пациентов, добавили в штабе.