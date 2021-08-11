Абакан, 11 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 14 645. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в республиканском правительстве.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

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За сутки в Хакасии выздоровели 342 ковид-пациента. Общее число выздоровевших в республике с начала года — 14 269.

Амбулаторно лечатся 6230 жителей Хакасии с диагнозом COVID-19, в стационарах — 1060. К аппаратам ИВЛ подключены 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в регионе выявили 169 носителей коронавируса, выздоровели 494 человека.