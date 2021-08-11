Самара, 11 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Школьный дневник с тремя ошибками напечатали в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает ГТРК Самара.

Александр Погожев ИА REGNUM Дневник сорванца

По информации журналистов, родители региона обнаружили в школьном дневнике «самарского школьника» три ошибки.

«Купили дневник самарского школьника… смеюсь битый час. 3 ошибки! «фамиля», «учерждения», «воскресение» (наверное Господне)», — приводит издание слова местной жительницы.

Заместитель министра образования и науки региона Елена Пинская сообщила журналистам, что областные власти не имеют никакого отношения к данному изданию.

Сообщается, что данная инициатива частной типографии может иметь дальнейшие юридические последствия, поскольку в дневнике еще размещена и государственная символика, разрешение на использование которой никто не выдавал.

«Видели в соцсетях фотографии некоего «дневника самарского школьника», напечатанного с ошибками. Нам удалось выяснить, что этот «дневник» изготовлен по заказу ООО «Союз Самара» (г. Самара, Октябрьский р-н). То есть его напечатала частная компания, разместив при этом на обложке Герб Самарской области. Хочу подчеркнуть, что требуется получение отдельного разрешения на размещение Герба на продукции предприятия (ст.3 областного закона «О государственных символах Самарской области»). Имеются основания для привлечения к административной ответственности по ст. 10.1. Закона Самарской области «Об административных правонарушениях» (нарушение порядка официального использования Герба Самарской области). А также предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей по решению административной комиссии в городе Самара», — приводят журналисты слова Пинской.