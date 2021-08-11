Ханты-Мансийск, 11 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (41 случай), сообщает 11 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 171 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 11 августа в Югре зарегистрировано 67 364 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 389 человек, 994 пациента с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).