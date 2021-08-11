Вильнюс, 11 августа 2021, 09:25 — REGNUM В Литве в связи с беспорядками возле здания парламента, которые прошли 10 августа вечером, задержали 26 человек. Об этом сообщили в департаменте полиции при МВД Литвы.
В ведомстве добавили, что накануне, 10 августа, возле здания парламента прошла акция протеста против намерения властей республики ограничить права не прошедших вакцинацию от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что западные страны забывают о «демократической отдушке», когда речь заходит о необходимости управления внутренней ситуацией.
Таким образом она прокомментировала негативную реакцию президента Литвы Гитанаса Науседы на возникшие в его стране беспорядки и их силовое подавление.
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