Москва, 11 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве состоится конкурс на лучшую фотографию районного парка или сквера, которую затем разместят на транспортной карте «Тройка», сообщается на портале мэра столицы.

Андрей Лыткин, ИА Красная Весна Карта «Тройка»

Принять участие в конкурсе м может любой желающий старше 18 лет. Фото новых парков или скверов принимаются с 11 по 23 августа. Обязательное условие — это должна быть одна из 12 новых территорий.

Выбранные для конкурса парки и скверы были созданы или реконструированы по программе «Мой район». Лимитированный тираж карты «Тройка» выпустят в конце сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, московскую транспортную карту «Тройка» испытают в общественном транспорте Ростовской области.

Читайте подробнее: Московская карта «Тройка» пройдёт испытания в Ростовской области