На карте «Тройка» появится лучшее фото парка Москвы
Москва, 11 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве состоится конкурс на лучшую фотографию районного парка или сквера, которую затем разместят на транспортной карте «Тройка», сообщается на портале мэра столицы.
Принять участие в конкурсе м может любой желающий старше 18 лет. Фото новых парков или скверов принимаются с 11 по 23 августа. Обязательное условие — это должна быть одна из 12 новых территорий.
Выбранные для конкурса парки и скверы были созданы или реконструированы по программе «Мой район». Лимитированный тираж карты «Тройка» выпустят в конце сентября 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, московскую транспортную карту «Тройка» испытают в общественном транспорте Ростовской области.
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