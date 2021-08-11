Архаринский район, Амурская область, 11 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Вода продолжает прибывать в Архаринском районе Приамурья. За сутки были подтоплены ещё 25 придомовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-центре правительства региона.

Dsns.gov.ua Паводок в Закарпатье

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В районе эвакуировано 205 человек, из них 113 — дети. В ПВР разместились 39 человек, остальные — у знакомых и родственников.

Всего подтоплены 23 жилых дома, 22 в селе Касаткино и один — в селе Новопокровка. Под водой находятся 70 приусадебных участков, паводковыми водами повреждены две автомобильных дороги, протяжённость повреждённых участков — 64 километра. Без транспортного сообщения остаются шесть сёл района.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжает расти число жителей Амурской области, которые вынужденно покинули свои дома из-за паводка. 11 августа их количество достигло 661 человека (двумя днями ранее — 450).