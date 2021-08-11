Москва, 11 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Общий размер задолженности жителей России перед банками на 1 июля текущего года составил 23,969 трлн рублей. Это 11 августа следует из статистики Центробанка РФ.

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Уточняется, что указанный долг вырос с начала 2021 года на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля прошлого года — на 4,06 трлн рублей.

При этом, согласно данным аналитиков Frank RG, которые приводит РБК, в июле российские банки одобрили жителям страны кредиты на общую сумму в размере 1,17 трлн рублей, что на 9,5% меньше по сравнению с июнем.

В то же время отмечается, что рекордная сумма кредитов в 1,298 трлн рублей была зафиксирована в апреле текущего года.

Также, по информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне нынешнего года банками в России было выдано 1,7 млн потребительских кредитов и это стало абсолютным рекордом по числу одобренных заявок. Количество выданных кредитов увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 8% по сравнению с маем года текущего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа заместитель российского министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что задолженность граждан России составляет менее 20% ВВП — это сравнительно с другими странами низкая закредитованность. В развитых странах она порой доходит до 90%, в развивающихся — до 50%.