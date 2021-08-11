Тбилиси, 11 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Грузии часть носителей коронавируса, которые лечатся на дому, нарушают самоизоляцию, что способствует пандемии. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 10 августа сообщил журналистам Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, курирующий работу ковидных госпиталей в стране.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«У меня есть информация, что часть оставшихся дома пациентов, которые чувствуют себя хорошо, не соблюдают режим изоляции. Ходят по улицам, садятся в общественный транспорт. Это очень серьёзное нарушение», — сказал Церцвадзе.

Он призвал власти и правоохранителей контролировать таких людей. Также врач отметил, что темпы распространения коронавируса в стране растут из-за того, что основные карантинные ограничения были отменены, а те, которые действуют, жители не соблюдают.

«Каждый день проводят всё больше и больше многолюдных мероприятий. Речь идет о культурных или политических собраниях разного назначения, светских мероприятиях, свадьбах, поминках и др.», — отметил глава больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителей коронавируса за последние сутки. Это — абсолютный «рекорд» для страны за всё время пандемии.