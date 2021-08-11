Магас, 11 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Сотрудник министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии попался на коррупционном преступлении. Чиновник заработал себе 1,5 млн рублей за оказание содействия бизнесмену, а заодно и статью за взятку. В отношении него возбуждено уголовное дело о взяточничестве, сообщили 11 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Из подробностей расследования известно, что сотрудник минпрома получил взятку за продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от одного из предпринимателей. Сумма взятки составила 1,5 млн рублей. Передала денежные средства посредница. В момент передачи взятки 6 августа чиновник был задержан.

В настоящее время решается вопрос о его аресте. Следствие продолжается.

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