Москва, 11 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Дожди в Москве 11 августа усилятся, сообщает центр погоды «Фобос».

Дождь

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"Погода в Москве начала портиться ещё накануне. В городе прошли дожди, а сегодня они усилятся», — говорится в прогнозе. По данным синоптиков, столица попала под влияние холодного фронта.

Ожидается, что в ближайшие двое суток на столицу может вылиться около 30 мм влаги. Воздух прогреется до 24 градусов выше нуля.

«Но с пятницы дождевые тучи станут рассеиваться, и к выходным погода в мегаполисе вновь вернётся в климатические рамки субтропиков — после полудня до +26…+28 градусов», — рассказали в центре.