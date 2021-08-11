Новосибирск, 11 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Российские блогеры оснастили LADA (ВАЗ) 2109 «режимом краба». Демонстрационное видео с возможностями автомобиля размещено на YouTube-канале «Гараж 54».

Гараж 54 LADA (ВАЗ) 2109 с «режимом краба»

«Режим краба» позволяет поворачивать как передние, так и задние колёса автомобиля, что весьма полезно при парковке.

«Девятку» оснастили дополнительным рулевым колесом, ещё одной рулевой рейкой и рулевой штангой. Сзади умельцы поставили подвеску McPherson, а также стойки и чашки.

Таким образом, водитель управляет передними колёсами, а пассажиру досталось управление задней осью автомобиля. При этом оси не связаны между собой.

При использовании «режима краба» машина способна разворачиваться на месте, а также без труда проезжать змейку с расстоянием между конусами в 4,2 метра.

Ранее американская компания GMC представила электромобиль Hummer с опцией Crab Mode («Режим краба»). Модель подобно крабу получила возможность передвигаться боком.

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