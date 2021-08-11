Омск, 11 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Омской области 11 августа с рабочей поездкой находится уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова

Кузнецова в Омской области посетит социальные детские учреждения. Также она проведёт личный приём жителей региона и встретится с омским губернатором Александром Бурковым.

С главой региона Кузнецова «обсудит актуальные вопросы в детской сфере».

Добавим, детский омбудсмен посетила в Омске адаптивную школу №12, в которой занимаются дети с особенностями развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Анна Кузнецова побывала с рабочей командировкой в Якутске.