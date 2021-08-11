Канберра, 11 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Выступая 11 августа в эфире телеканала Nine News, министр полиции самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиот выразил разочарование по поводу того, что граждане нарушают предписания органов общественного здравоохранения, заявив, что его «до смерти достали нарушители».

Цитата из мс Незнайка на Луне. реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Незнайка и полицейские

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В частности, Эллиот выразил негодование по поводу того, что полицейские в огромных количествах сталкивают с гражданами, которые как ни в чем не бывало пытаются доказать стражам правопорядка, что действующие в штате жесткие ковид-ограничения к ним не относятся.

«Полицейские разочарованы тем, что люди не понимают или игнорируют предписания или думают, что эти приказы не распространяются на них — они распространяются на всех», — заявил Эллиот.

Министр также отметил, что нынешний рост числа заражений в Новом Южном Уэльсе связан с недавними протестами против локдауна в Сиднее, прошедшими 24 июля.