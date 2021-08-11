11 августа 2021 | Время чтения 11 мин

Состоявшееся 9 августа в минском президентском дворце пропагандистское шоу «Большой разговор с президентом» не было отмечено сенсациями. Зато вдоволь хватало хамства, исходившего от главного спикера.

Сергей Артёменко, , 10:56 — REGNUM Ничего нового от очередного многочасового вещания Александра Лукашенко эксперты не ждали. Всё, что он мог сказать по тому или иному поводу, давно уже сказано, повторено и много раз пересказано на все лады. Смысл состоявшегося 9 августа пропагандистского шоу, как и во многих других случаях, заключался в предоставлении бессменному правителю постсоветской республики возможности высказаться.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Театр одного актёра»

Поговорить Александр Лукашенко любит. Несостоявшийся школьный учитель с опытом демагогических «прогонов порожняка» в советском обществе «Знание» в отсутствие массовки слушателей переживает нечто вроде ломки наркомана. Поэтому периодически для него собирают аудиторию из числа зависимых сограждан — чиновников, доярок, офицеров, ткачих. Со студентами и простыми рабочими сложнее — их приходится тщательно отбирать, дабы не унизили.

При всём при этом, несмотря на тщательную селекцию и устрашающие меры, риски неполиткорректного поведения слушателей сохраняются. Поэтому спецслужбы и штатные цензоры постоянно держат руку на пульсе и на кнопках монтажного стола — как бы не получило огласку нечто, дискредитирующее «высшее должностное лицо».

Беспощадно «режут» и «причёсывают» выступления Лукашенко специально обученные люди, прежде всего — в пресс-службе президента Белоруссии. Курирует работу жена председателя главного пропагандистского рупора — «Белтелерадиокомпании», неудавшаяся актриса и по совместительству пресс-секретарша президента Наталья Эйсмонт. В Белоруссии и за рубежом её обвиняют в причастности к серии преступлений, в том числе к резонансному убийству минского диссидента Романа Бондаренко.

«Большой разговор с Президентом». 9 августа 2021 President.gov.by

За редким исключением с Лукашенко за рубежом никто общаться не желает. Периодически он сам названивает президенту РФ или председателю КНР. С родственными режимами из КНДР и Венесуэлы общение проходит преимущественно в эпистолярном жанре.

С руководителями стран Евросоюза, США и других стран, отвернувшихся от официального Минска после погрома 2020 года, Лукашенко предпочитает общаться заочно. Происходит это, как правило, в кабинете нового минского президентского дворца — самого роскошного из почти двух десятков резиденций белорусского президента. К слову, резиденций у него больше, чем у всех руководителей ЕС и США, вместе взятых.

Иногда для ругани в адрес чем-то обидевших Лукашенко лидеров России и других стран, нравоучений и ценных указаний по частным и общим вопросам избираются массовки поддакивающих слушателей где-нибудь в провинции. Набожных случайных паломников и ударников производства имитируют «рояли в кустах» — сотрудницы минских «экспертных» госучреждений, переодетые в рабочие робы пропагандисты и тому подобные проверенные кадры. Они оглашают вопросы из «темника», на которые Лукашенко выдаёт заготовленные ответы. На «Большой разговор с президентом» 9 августа — годовщину трагических событий несостоявшихся президентских выборов — была отобрана именно такая публика.

При всей наигранности постановки такие мероприятия иногда бывают интересными. Происходит это тогда, когда Лукашенко отрывается от зачитывания подготовленных спичрайтерами листочков, отвлекается на воспоминания о том, чего никогда не было и не могло быть, на что-то кажущееся ему важным, интересным, своеобразно интерпретированным кем-то из его прежнего или нынешнего окружения. Во всех этих загадках сознания и психологических особенностях личности «последнего диктатора Европы» белорусскому, а тем паче — зарубежному массовому зрителю разбираться откровенно лень. Поэтому у Лукашенко своеобразная репутация как внутри его феода, так и за пределами.

Александр Лукашенко «Большой разговор с Президентом». 9 августа 2021 President.gov.by

Столь необычное по нынешним временам мероприятие, как «Большой разговор с президентом», могло бы стать чем-то действительно полезным и интересным. Однако для этого требовалось приложить слишком много усилий, во-первых, самому Лукашенко, а во-вторых — профессионалам подобного рода постановок. Таковых в его окружении всё меньше и меньше, ибо во главу угла поставлена личная преданность.

Фанатикам и фолловерам Лукашенко позволено всё, им прощается всё — и непрофессионализм, и даже уголовно наказуемая деятельность. Именно им дан зелёный свет везде — в том числе и СМИ. На шоу 9 августа таких, как пропагандисты с репутацией жертв фейкового покушения Григорий Азарёнок и Олег Гайдукевич, собрали почти две сотни. Впрочем, количество не переросло в качество.

Видимо, предполагая скучный формат многочасового, никому не интересного архаичного действа в духе Aló Presidente покойного Уго Чавеса, сценаристы решились на отчаянный шаг. Заодно пощекотали нервы украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которого несостоявшийся учитель так и не смог заполучить в ученики. На многомиллионную аудиторию был вынесен личный позор главы МИД Белоруссии Владимира Макея и других официальных лиц, заверявших общественность, что допроса скандально захваченного пассажира Ryanair Романа Протасевича в СИЗО КГБ Белоруссии следователями из ЛНР не было. По факту откровений Лукашенко на «большом разговоре» Киев незамедлительно потребовал объяснений, дипломатично обвинив официальный Минск во лжи.

«Да подавитесь вашими санкциями!»

Особое отношение к персоне президента Украины во многом обусловлено позицией официального Киева после госпереворота 2014 года. Александр Лукашенко в рамках курса «разворота на Запад» в угоду этому самому Западу косвенно помог свергнуть своего «друга» Виктора Януковича и легитимизировать хунту, развязавшую гражданскую войну на Украине. По мнению МИД РФ, такое поведение стало реализацией «Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников договора о создании Союзного государства». По мнению многих представителей белорусской, российской и украинской общественности, Лукашенко тогда открыто изменил союзническому долгу и стал предателем.

Александр Лукашенко и Виктор Янукович. 2013 President.gov.by

Постмайданное руководство Украины в глазах Лукашенко, вероятно, тоже выглядит коллективным предателем. Белорусский правитель рассуждает в категориях феодализма и может искренне не понимать, что Зеленский никаких обязательств от Порошенко или Турчинова не унаследовал. Киев открыто декларировал курс на членство в Евросоюзе и присоединился к санкциям ЕС в отношении белорусских чиновников и «неолигархов» именно поэтому. Как и Сербия, которой Лукашенко обещал не признавать «Республику Косово», но при этом неоднократно и радушно принимал в Минске её делегации во главе с известным бандитом Хашимом Тачи.

Западные санкции в отношении официального Минска стали одной из центральных тем на шоу 9 августа. Лукашенко активно их комментировал, к месту и не к месту, срываясь на откровенное трамвайное хамство. Похоже, в его сознании не укладывалось, что вопрос от журналиста на тему политических репрессий, пыток, прочих белорусских «особенностей» — это всего лишь вопрос от журналиста, а не торг с официальным представителем правительства западного государства.

Апофеозом неоправданно затянутого утренника стала попытка Лукашенко ответить на вопросы журналистки британской ВВС, поинтересовавшейся проблемой пыток при подавлении белорусских массовых протестных выступлений в 2020 году. Попутно Сара Рейнсфорд попросила прокомментировать проблемы западных санкций в поствыборный период и легитимности Лукашенко. Престарелый политик продемонстрировал, что он не разбирается в ведущих мировых СМИ, путая Великобританию и США, забывая и намеренно игнорируя общеизвестные события и факты, отрицая причинно-следственные связи.

Давно публика не видела в прямом эфире такой истеричной ругани, блуждания в соснах странного воображения, фантазий, стремления ускакать сразу во все стороны. «Заточки, ножи, прочая взрывчатка» — всё перемешалось в голове обладателя экстравагантной причёски.

В конечном итоге Лукашенко так и не ответил по существу на простой, на первый взгляд, вопрос. Из официальной версии мероприятия на сайте пресс-службы президента Белоруссии многие экспрессивные высказывания Лукашенко были изъяты цензорами.

«Сегодня экономические санкции кто введёт? Великобритания? Великобритания?! Господь с вами! Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании! Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим! Вы прихвостни американские!» — невозмутимо выслушала Лукашенко журналистка Би-би-си.

В этом фрагменте интерес представляет наглое отрицание очевидных фактов. Официальный Лондон признал независимость постсоветской Белоруссии одним из первых. Британские компании давно являются главными покупателями белорусских нефтепродуктов — основного экспортного товара на Запад. Именно в Лондон задолго до президентской кампании 2020 года Лукашенко засылал своих эмиссаров, пытавшись заручиться поддержкой не только в финансовых кругах, но и в королевской семье, а также среди специализирующихся на «сдерживании России» институтов. С прошлого года в британской столице осел предыдущий премьер-министр Белоруссии, отправленный в отставку год назад Сергей Румас.

Сергей Румас Government.by

Проблема ещё и в том, что объявленные 9 августа правительствами Британии, США и Канады санкции в отношении официального Минска оказались весьма чувствительными. На этот раз западные политики внимательнее подошли не только к Лукашенко и его окружению, включая соучастников политически мотивированных убийств, пыток и других преступлений, а также ждущих возможности монетизировать свои богатства лукашенковских «неолигархов», но также связанных с ними лиц второго круга, бизнес-партнёров. Запад уделил большое внимание белорусскому финансовому сектору, перекрывая кредитование извне. Минск лишился доступа к западному программному обеспечению, передовым технологиям и ряду товарных групп. Под удар снова попала очень важная статья белорусского экспорта — калийные удобрения (усиление заданного Евросоюзом тренда) и, что самое важное — белорусские нефтепродукты.

Запад делает «режим Лукашенко» максимально токсичным. Токсичным настолько, что даже всеядные компании из Китая сторонятся участия в белорусских проектах, сулящих хорошую доходность. Таким образом завершается проверка практикой минских концептов «разворота на Запад» и «многовекторности».

Лукашенковские пропагандисты пытаются представить санкции против Лукашенко и его окружения как «антибелорусские». Термин был изобретён относительно недавно в русофобской среде белорусской прозападной оппозиции, перенят госагитпропом, отработан спецслужбами на уголовном преследовании белорусских «пророссийских публицистов» («дело регнумовцев») и теперь широко используется профессиональными лжецами из МИД. Белорусская общественность в социальных сетях всячески даёт понять, что понимает, в отношении кого и за что именно были введены санкции. Непонимание демонстрирует только «актив», периодически мобилизуемый на «большие разговоры» и прочие специфические мероприятия по спасению несменяемого правителя постсоветской квазимонархии.

«Кто как обзывается, тот сам так называется»

За восемь с лишним часов пустопорожнего «большого разговора» Лукашенко произнёс слово «мерзавец» раз двадцать. Этого и других оскорблений от него удостоились лидеры иностранных государств и сограждане, прежде всего — журналисты и оппозиционеры. Присутствовавшие при этом генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, министр внутренних дел Иван Кубраков и другие «правоохранители» усиленно делали вид, что ничего ненормального в логорее их хозяина нет. Как будто секретным законом или декретом отменили КоАП и УК, предусматривающие ответственность за оскорбления, клевету и многое другое. Ах, да, «иногда не до законов».

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед Prokuratura.gov.by

Из всех, кого Лукашенко поносил 9 августа, ответную реакцию продемонстрировал лишь украинский журналист Дмитрий Гордон, неожиданно произнеся сакраментальное: «Как тут не вспомнить заклятого друга Александра Лукашенко Владимира Путина и его знаменитую фразу: «Кто как обзывается, тот так и называется».

Все остальные, похоже, посчитали ниже своего достоинства реагировать на «последнего диктатора Европы» или «синепалого деда», как его за глаза называют белорусы. Похоже, это сильно его беспокоит, и этим возможно объяснить многие странности в его поведении, появление фантасмагорий в духе «беседы Ника и Майка», притыкаемых в любые щели образов «стальных яиц» и тому подобное.

Когда в ходе «большого разговора» зарубежная журналистка снова подняла вопрос пыток в теперь уже всемирно известном минском центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, по залу прокатился подобострастный хохот массовки «ябатек» (так себя называют фанаты Лукашенко). Действительно, что может быть смешнее безоружных обывателей, превращаемых за ночь в сочащуюся кровью отбивную? Фотографии и видеозаписи, интервью с подвергшимися бесчеловечному обращению облетели весь мир, они систематизированы в отчётах правозащитных организаций и представлены в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

Сейчас в Белоруссии проходит тотальная «зачистка» прозападной оппозиции, чему открыто радуются «ябатьки» и недальновидные маргинализированные «русскомирцы». Но радоваться особо нечему. Маятник в любой момент может качнуться в другую сторону. Уже сейчас «батькины эксперты», ещё недавно обосновывавшие «разворот на Запад» и демонизировавшие Россию, на российском же телевидении называют сторонников общерусского единства пятой колонной.