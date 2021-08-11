Тюмень, 11 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Тюменский филармонический оркестр покинул известный дирижёр Владимир Добровольский. Он уволился по собственному желанию в связи с переходом в другой оркестр, сообщил «Тюменской линии» директор Тюменской филармонии Александр Березин.

Admtyumen.ru Владимир Добровольский

«Добровольский — талантливый дирижёр. Он признался, что решение — покинуть филармонию и Тюмень — взвешенное. Ему поступило предложение о новом месте работы. Но творческая связь с ним останется. Двери филармонии для него будут открыты всегда», — отметил Александр Березин.

Кроме того, уже 13 августа 2021 года оркестру будет представлен новый дирижёр. В филармонии обещают провести по этому поводу пресс-конференцию.

Напомним, Владимир Добровольский стал дирижёром Тюменского филармонического оркестра в 2018 году. За его плечами работа в Санкт-Петербурге, Финляндии и Китае.