Канберра, 11 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Несмотря на противодействие властей австралийского штата Новый Южный Уэльс, коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Сиднее и его окрестностях. За последние сутки в штате выявили 344 новых случая заражения. Об этом в ходе пресс-конференции 11 августа заявила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, за последние 24 часа от COVID-19 в штате скончались еще 2 человека: мужчина старше 30 лет и пожилой человек старше 90.

«Мы хотим подчеркнуть, что у мужчины старше 30 были и другие заболевания. Плюс ко всему, его поразил COVID-19», — заявила Береджиклян.

Отмечается, что пожилой мужчина был вакцинирован от COVID-19, но все равно не смог побороть болезнь.

Бережиклян также заявила, что за прошедшие сутки в штате было проведено более 119 000 тестов на коронавирус.