Москва, 11 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали расти и вернулись к уровню до пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Банк

Так, по состоянию на 10 августа индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 банках РФ, достиг 5,3% годовых.

Такая доходность соответствует показателям конца декабря 2019 года. С начала августа индекс поднялся на 0,16 процентных пункта, такого заметного роста за декаду не наблюдалось с ноября 2018 года.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, участники рынка ожидаемо реагируют на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, однако реакция пока слабая.

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Частично рост ставок обусловлен разгоном инфляции в России, считает директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, принятое решение необходимо для сдерживания инфляции.

По словам руководителя департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, после повышения ключевой ставки Банка России дешевая ипотека исчезнет не сразу и продолжит действовать за счет льготных программ. Так он прокомментировал то, какими последствиями для граждан РФ обернется повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

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