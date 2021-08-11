Ульяновск, 11 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области ликвидирована проблема дефицита вакцин от COVID-19 и резко выросли темпы вакцинации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой «прямой линии» временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Ulgov.ru На «прямой линии» врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских

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При подготовке отдельный блок вопросов касался вакцинации от COVID-19 и жалоб на очереди. Руководитель региона подчеркнул, что «проблема нехватки вакцины ликвидирована», область получила более 300 тыс. доз.

«В июле темпы вакцинации достигли такой степени, что мы вакцинировали по 5,5 тыс. населения [в сутки]. И вот в этот момент начались некие перебои с поставками вакцины, мы работали с колёс. Отсюда и начали скапливаться эти очереди», — пояснил Алексей Русских.

В настоящее время остаток вакцины — 40 тыс. доз. Всего работает 44 стационарных пункта вакцинации, на выездах — 11 бригад. Кроме того, более 30 мобильных бригад выезжают на предприятия по заявкам.

Врио губернатора напомнил, что ранее поручал вице-премьеру Сергею Кучице организовать работу пунктов вакцинации во вторую смену. Последний проинформировал, что 41 стационарный пункт вакцинации переведён на двусменную работу, а режим работы мобильных пунктов «технически готовы перевести» до 22:00.

«В приёмных отделениях стационаров районных больниц и в отделениях неотложной помощи городских поликлиник есть возможность вакцинироваться в круглосуточном режиме».

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 68 303 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 63 293 человека, умерли 2067 пациентов. Вакцинацию от COVID-19 прошли почти 286,1 тыс. жителей, из них привились двумя компонентами почти 230 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» поступило около 2,5 тыс. вопросов. По телефону «горячей линии» 122 зафиксировано более 1,5 тыс. звонков. Всего специалисты ЦУР обработали свыше 5 тыс. обращений.