Канберра, 11 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. По причине продолжающегося распространения «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции действующий в Мельбурне (столица Виктории, юго-восток Австралии) шестой по счету локдаун был продлен еще на неделю. Об этом в ходе пресс-конференции объявил премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эндрюс отметил, что среди 20 новых случаев коронавируса, зарегистрированных в Виктории за последние 24 часа, было несколько «загадочных случаев», и только 15 были связаны с текущей вспышкой.

Власти штата по-прежнему не могут установить причины заражения остальных пяти человек.

За последние сутки на наличие SARS-CoV-2 в Виктории был протестирован 41 571 человек. Премьер-министр Эндрюс также объявил об ужесточении правил въезда в штат с территории соседнего Нового Южного Уэльса.