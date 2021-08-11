Саратов, 11 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 256 новых носителей коронавируса, сообщает 11 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 90 пациентов, с признаками ОРВИ — 155 человек, у 11 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 250 заражений. Всего с начала пандемии подтверждено 75,9 тыс. случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 70 556 человек, за сутки — 239 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 102 человека, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 51 человек, 40 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по данным на 10 августа прошли 569 905 человек.

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