Рейкьявик, 11 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В настоящее время Исландия сталкивается с натиском волны распространения «Дельта"-варианта коронавируса: несмотря на то, что подавляющее большинство жителей маленького острова вакцинированы от COVID-19, число заболеваний резко увеличилось за последние недели. Об этом 11 августа сообщил австралийский телеканал Nine News.

Флаг Исландии

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В Исландии один из самых высоких показателей вакцинации в мире: 96% женщин и 90% мужчин в возрасте 16 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. В обшей сложности 86% из 357 000 жителей страны уже привиты.

Но после того, как власти Исландии ослабили ковид-ограничения в июне, число случаев заражения штаммом «Дельта» стремительно растет вверх. Так, если месяц назад в Исландии было всего два активных случая COVID-19, то в настоящее время их насчитывается более 1 590. 20 человек нуждаются в стационарном лечении.