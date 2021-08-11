Владикавказ, 11 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии продолжаются проверки после ЧП в больнице, где из-за остановки подачи кислорода скончались девять пациентов. Уже, что при монтаже кислородной системы были допущены нарушения. В частности, не было оформлено документов и не проведена система освидетельствования. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

Mos.ru В больнице

«Емкости поставлены 6−8 лет назад, они были без документов и не освидетельствованные. Есть ряд вопросов, надо разобраться со всей этой ситуацией», — цитирует Меняйло канал НТВ.

Напомним, 9 августа около 17:15 в Республиканской больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошло аварийное отключение системы подачи кислорода. Из-за ЧП скончались девять пациентов медучреждения. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего, возбуждено уголовное дело, 10 августа задержан главный врач больницы.

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