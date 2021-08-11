Канберра, 11 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, выступая на пресс-конференции 11 августа, заявила, что в случае увеличения темпов вакцинации в штате локдаун, действующий на территории Большого Сиднея, может быть ослаблен в сентябре или октябре. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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«В сентябре и октябре у нас будет возможность сказать гражданам, что если они вакцинированы, то, возможно, они смогут начать заниматься определенной деятельностью, которой они не могут — сейчас», — отметила Бережиклян.

Бережиклян также заявила, что ее правительство по-прежнему сосредоточено на достижении целевого показателя по вакцинации — прежде чем локдаун будет снят окончательно, получить обе прививки от COVID-19 должны не менее 70% населения.

«Однако в настоящее время мы всецело находимся в состоянии локдауна», — обратила внимание премьер-министр штата.