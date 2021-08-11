Сухум, 11 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 105 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 10 августа в ходе 422 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 273 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 59 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 23 199 носителей SARS-CoV-2. Из них 18 427 признаны выздоровевшими, из которых 162 — за последние сутки. Всего в стране скончались 334 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе четверо — в течение последних суток.

В течение 9 августа в Абхазии выявили 120 новых носителей коронавируса в результате 522 исследований.

Стоит отметить, что в августе в Абхазию из России привезли новую партию вакцины от COVID-19. Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба купил 5 тыс. доз препарата «Спутник Лайт» и отправил в Сухум.