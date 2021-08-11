Красноярск, 11 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. По состоянию на вечер 10 августа в Красноярском крае было задымлено 944 населённых пункта в 35 муниципальных образованиях. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в краевом ГУ МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огонь и дым в лесу

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По имеющейся информации, Красноярский край накрыло дымом от природных пожаров, действующих в Якутии.

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Как передают местные массмедиа, задымлённость повлияла на работу аэропорта Красноярска. 11 августа был задержан прилёт почти всех утренних авиарейсов. Также отменено в общей сложности десять рейсов.

«Сейчас проблемы с вылетом и прилётом самолетов в Красноярск наблюдаются практически ежедневно», — передаёт Ngs24.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске действует так называемый режим «чёрного неба» — неблагоприятных метеоусловий.