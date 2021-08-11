Барнаул, 11 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 11 августа 2021 года от коронавируса привились 533 340 человек (+ 6662 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Из них 114 392 жителя региона получили первую прививку (+ 882 за минувшие сутки), и 418 408 человек (+ 5755 за минувшие сутки) полностью привиты.

Ещё 540 человек прошли повторную вакцинацию (+25 за последние сутки).

Также известно, что по настоящее время Алтайский край получил уже 614 501 комплект вакцины (+550 за последние сутки).

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привили чуть более одной тысячи человек