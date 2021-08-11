Уфа, 11 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 400 тысяч рублей выплатит предприятие пострадавшей на производстве женщине в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Рука

В суде было установлено, что летом 2019 года лаборант химического анализа ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» готовила опытный образец смеси для грануляции. Женщине зажало руку винтовым конвейером в ходе очистки стенок смесителя. В результате она получила тяжкие телесные повреждения, которые привели к утрате профессиональной трудоспособности на 30%.

Несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работодателем производства работ и подготовки сотрудников по охране труда.

В результате суд обязал предприятие выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей.