Пермь, 11 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Пермском крае полный курс вакцинации от COVID-19 прошли уже 423,5 тыс. человек. Об этом сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Первым компонентом привились уже 565,4 тыс. жителей, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего регион получил 675 401 комплект вакцин. Среди них «Спутник V», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».