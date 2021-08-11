Сеул, 11 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В июле 2021 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 542 тыс. человек. Об этом 11 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Согласно опубликованным данным, на конец июля текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,64 млн человек.

Известно, что увеличение численности занятого населения в Южной Корее наблюдается пятый месяц подряд.

Количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 237 тыс. человек, в сфере логистики и транспорта — на 121 тыс. человек, в строительной сфере — на 92 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 184 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 12 тыс. человек, в сфере искусства, спорта и досуга — на 28 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 61,3%, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы составил 3,2%, что на 0,8% меньше, чем в июле 2020 года.